Salse di Nirano, al via il calendario primavera–estate

La Riserva naturale delle Salse di Nirano propone per la prima vera e l’estate un ricco programma di attività gratuite dedicate alla scoperta di uno degli ambienti naturali peculiari del territorio modenese.

In programma visite guidate, laboratori per bambini e famiglie, escursioni e appuntamenti tematici, a cura di EcoSapiens e La Lumaca, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese, pensati per valorizzare il patrimonio naturalistico e geologico della Riserva,

Tra gli appuntamenti: le visite guidate “Alla scoperta dei vulcani di fango”, la prima domenica di ogni mese, le attività esperienziali dedicate alla biodiversità, alla flora e alla fauna locali, i laboratori creativi per i più piccoli e appuntamenti serali come l’escursione dedicata ai pipistrelli (sabato 11 luglio).

Domenica 10 maggio, nel pomeriggio, laboratorio artistico per bambini che realizzeranno veri e propri quadri, componendo immagini di frutta e verdura ispirati all’Arcimboldi. Sabato 16 maggio è in programma un’escursione sul territorio collinare fioranese, con percorso ad anello, insieme alle guide del CAI Sassuolo. A cui si aggiungono pranzo al sacco, visita ai vulcani di fango e alle sale affrescate del castello di Spezzano. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 maggio (info: Luciano 348 3119333). Domenica 17 maggio “Sentieri biodiversi”, passeggiata esplorativa alla ricerca di tracce di animali e segni della biodiversità lungo i sentieri; mentre domenica 24 maggio ci sarà un’attività dedicata alla testuggine palustre europea Emys e ai progetti di conservazione della specie, presente in Riserva. Maggio finisce con una visita guidata per osservare i passeriformi durante la nidificazione e comprenderne comportamenti e habitat (domenica 31 maggio).

Il calendario degli appuntamenti in Riserva prosegue a giugno e luglio con altre visite guidate, laboratori naturalistici e creativi per grandi e piccoli.

Le attività si svolgono presso l’Ecomuseo Ca’ Rossa e lungo i sentieri della Riserva e sono gratuite, con prenotazione consigliata tramite il form online sul sito Fiorano Turismo o sulla pagina fb della Riserva.

La Riserva è sempre aperta e ad accesso libero. L’ecomuseo Ca’ Rossa è aperto la domenica e nei festivi dalle 10 alle 14,30 e dalle 15 alle 18.30.

Per informazioni: salse.nirano@fiorano.it, www.fioranoturismo.it, 0522 343238 (lun-ven) oppure 342 8677118 (sab-dom).