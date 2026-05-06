Sabato a Reggio Emilia seminario sul tema “Nuove Indicazioni e Curricolo di Istituto”

L’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) Emilia Romagna in collaborazione con l’UCIIM (Associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti e formatori) Emilia Romagna organizza sabato 9 maggio 2026, presso l’Aula Mater dell’Oratorio cittadino “Don G. Bosco”, via Adua, 79, Reggio Emilia, il Seminario sul tema titolo “Nuove Indicazioni e Curricolo di Istituto”.
Il Decreto n. 221 del 9 dicembre 2025, recante le nuove “Indicazioni Nazionali per il curricolo Scuola dell’infanzia e Scuole del primo ciclo di istruzione”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2026.
A partire dal prossimo anno scolastico, 2026-27, i docenti delle sezioni di scuola dell’infanzia, delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado dovranno iniziare a rimodulare i propri curricoli nell’ottica della progressiva introduzione delle Indicazioni medesime.
Tale attività avrà significative ricadute sulle priorità educative nel prossimo futuro: l’idea di scuola, la relazione insegnante-alunno, il rapporto insegnamento-apprendimento, la progettazione organizzativa e didattica, la continuità, la prospettiva dell’inclusione.
L’incontro inizierà alle 8.45 con l’accoglienza dei partecipanti presso l’Oratorio cittadino “Don G. Bosco” e la presentazione del seminario a cura della presidente regionale dell’AIMC, Antonella Cattani.
Ai saluti istituzionali seguiranno gli interventi di quattro illustri esperti in campo educativo e scolastico, riconosciuti a livello nazionale.
Inizierà Luciano Rondanini con una sintetica illustrazione del quadro di riferimento della progettazione delle scuole; a seguire Italo Fiorin che condurrà una riflessione sulle Indicazioni 2025 tra il sistema zero-sei e il primo ciclo di istruzione.
Dino Cristanini presenterà il curricolo della scuola primaria e secondaria di primo grado. Infine, Dario Ianes si soffermerà sul tema dell’inclusione scolastica nelle nuove Indicazioni.
Al termine degli interventi dei partecipanti, in presenza ed on line, Carla Sermasi Calvi concluderà i lavori.
Al seminario si sono già iscritti numerosi operatori scolastici: insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, coordinatori pedagogici.
Il contributo dei relatori rappresenterà un importante riferimento per il lavoro dei Collegi docenti.