Prevenzione anti-zanzare: da lunedì 4 maggio a Castel San Pietro Terme la distribuzione del prodotto ai cittadini

Nell’ambito delle iniziative intraprese dal Comune di Castel San Pietro Terme per prevenire la diffusione delle zanzare, è partita da lunedì 4 maggio la distribuzione alla cittadinanza dei kit gratuiti di prodotto larvicida da utilizzare nelle aree private.

I kit si potranno ritirare allo Sportello Cittadino in piazza XX Settembre 3 (portone a sinistra del Municipio) tutti i giorni negli orari di apertura dello sportello: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8,30-12,30; martedì 8,30-12,30 e 15-17,45; giovedì 8,30-17,45 (per informazioni: email: urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954158 – 051 6954257).

A ogni edificio/condominio viene fornita un’unica confezione di prodotto ed è quindi opportuno che sia delegata a ritirarlo una sola persona, il cui nome e cognome vengono registrati su un apposito elenco. La distribuzione proseguirà fino a esaurimento scorte.

Il prodotto è di facile utilizzo, rispettoso dell’ambiente e non pericoloso per la salute. Si deve applicare una volta al mese, fino all’autunno, in tombini, caditoie, grondaie e pozzetti sbrecciati.

E’ in vigore dal 27 aprile al 31 ottobre la consueta ordinanza per la per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre e la zanzara comune, che impone alla cittadinanza il rispetto di una serie di accorgimenti e azioni utili a limitare la diffusione di questi insetti, le cui punture possono trasmettere all’uomo pericolose malattie infettive come Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile (l’ordinanza n. 35/2026 è consultabile nel sito del Comune www.cspietro.it)

Come previsto dal programma di interventi predisposti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Imola e con l’utilizzo di tecnologie di lotta integrata a basso impatto ambientale all’interno delle linee guida della Regione, è partito nel mese di maggio il programma dei trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche del territorio comunale, a cura di una ditta specializzata incaricata dal Servizio Ambiente.

I trattamenti adulticidi nelle aree private devono essere effettuati solo in via straordinaria, nel rispetto prescrizioni di legge e delle Linee Guida Regionali, poiché l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è fonte di rischio per la salute di persone e animali, fra cui in particolare api e insetti impollinatori. L’esecuzione di questi trattamenti nelle aree private deve essere comunicata preventivamente a Comune e Ausl con le modalità riportate nell’ordinanza.

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione utili materiali informativi al seguente link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzare-spuntiamola, così come resta un utile riferimento il sito www.zanzaratigreonline.it.

Per aggiornamenti, consultare il sito www.cspietro.it e la pagina facebook del Comune di Castel San Pietro Terme www.facebook.com/cspietro/ (clicca “mi piace” per seguire le iniziative).