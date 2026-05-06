Polizia Locale, sessanta veicoli controllati ad aprile in via Amendola con diciassette sanzioni

Sessanta veicoli controllati e diciassette sanzioni. È questo il bilancio del mese di aprile sui controlli effettuati dal reparto di Sicurezza stradale della Polizia Locale in via Amendola. Continuano senza sosta gli accertamenti nella zona vicino la stazione centrale, tanto che lo scorso mese sono stati predisposti otto servizi specifici dedicati. Sessanta i veicoli che sono stati fermati, a cui hanno fatto seguito diciassette violazioni al codice della strada con un mancato uso delle cinture di sicurezza ed il resto a carico di monopattini: tre per il carico, undici per la mancanza del casco e due per la potenza tra 0,5 e 1 Kw.

E sempre rimanendo in tema di veicoli elettrici, la settimana scorsa, nel corso di un servizio di controllo serale in via Saffi, una pattuglia del Nucleo Territoriale Navile della Polizia Locale si è accorta di una bicicletta elettrica che sfrecciava sul marciapiede a velocità sostenuta dribblando i pedoni. Invitato il conducente a scendere, questo, invece di fermarsi, ha aumentato il ritmo dando vita ad una vera e propria fuga. La pattuglia si è messa subito all’inseguimento, con un agente che si è posizionato davanti tentando di bloccare il fuggitivo, evitando con un balzo di essere investito. L’uomo in fuga è poi caduto al suolo, dove è stato raggiunto e bloccato a terra, nonostante abbia poi continuato a porre resistenza colpendo gli agenti. Trasportato negli uffici per gli accertamenti di rito, il quarantacinquenne è risultato gravato da parecchi precedenti per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, furti e rapina, oltre ad un divieto di dimora nel Comune di Bologna. Non solo, la bicicletta è risultata rubata e di conseguenza restituita successivamente al legittimo proprietario. Al termine delle verifiche, per l’uomo è scattata la denuncia per resistenza, fuga a bordo della bicicletta, ricettazione e inosservanza del divieto di dimora oltre che per la normativa sull’immigrazione.