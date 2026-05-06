Donazione di 40mila euro alla Fondazione Grade: un gesto di memoria e solidarietà per la nuova risonanza magnetica

Un gesto di grande generosità che unisce memoria e impegno per il futuro della sanità. La signora Annavelia Lasagni, nel ricordo dei coniugi Ivo Corradi e Ida Giannotti, ha donato 40.000 euro alla Fondazione Grade, contribuendo in modo significativo all’acquisto della nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla.

La donazione, effettuata in qualità di erede della signora Giannotti, rispetta la volontà espressa in vita da quest’ultima: sostenere un progetto destinato a portare benefici concreti all’intera comunità. La nuova apparecchiatura rappresenterà infatti un investimento strategico per migliorare la qualità e la precisione delle diagnosi, a vantaggio dei pazienti del territorio.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia campagna di raccolta fondi promossa dalla Fondazione Grade, intitolata “Dona risonanza al futuro”, finalizzata proprio all’acquisizione di una risonanza magnetica di ultima generazione da destinare all’IRCCS di Reggio Emilia. Un progetto ambizioso che punta a rafforzare ulteriormente la dotazione tecnologica e la capacità diagnostica della sanità reggiana.

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla signora Annavelia Lasagni per questo gesto di straordinaria generosità, che porta con sé un profondo valore umano oltre che sanitario – commenta Valeria Alberti, direttrice della Fondazione –. Donazioni come questa rappresentano un contributo fondamentale per realizzare progetti importanti come la nuova risonanza magnetica, che sarà uno strumento prezioso per tutta la comunità e trasversale a tutta la sanità reggiana”.

La campagna prosegue e resta aperta al contributo di cittadini, imprese e realtà del territorio: ogni donazione può contribuire a rendere possibile un investimento che guarda al futuro della cura e della prevenzione.

Un gesto, quello della signora Lasagni, che testimonia come la solidarietà possa trasformarsi in un’eredità concreta e duratura per il bene collettivo.