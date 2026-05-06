Casalgrande, incontro sulla sicurezza stradale con la Polizia Stradale

Un pomeriggio dedicato alla sicurezza stradale e alla prevenzione quello in programma sabato 9 maggio a Casalgrande. L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alla Legalità e Sicurezza, organizza un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per approfondire normative e comportamenti corretti alla guida.

L’appuntamento è fissato alle 17 al Centro culturale “El Nour”, in via Statale 14/c, in collaborazione con l’associazione El Nour APS. A guidare l’incontro saranno i rappresentanti della Polizia Stradale di Reggio Emilia, che illustreranno le principali novità legislative e le buone pratiche per una circolazione più sicura e consapevole.

«La sicurezza stradale è una priorità per la nostra comunità – sottolinea l’assessore Marco Cassinadri –. Momenti come questo servono a diffondere una cultura della prevenzione e a mantenere aggiornati i cittadini su norme che incidono direttamente sulla vita quotidiana».

L’assessore ha inoltre ringraziato l’associazione El Nour APS per la disponibilità degli spazi e il Sostituto Commissario Robert Barbieri per la collaborazione. L’incontro è aperto a tutti.