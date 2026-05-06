21enne marocchino arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 21 anni, domiciliato nel modenese ma irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita da mirati approfondimenti investigativi sviluppati a seguito di alcune segnalazioni pervenute da cittadini, che indicavano la presenza sospetta di un’autovettura frequentemente notata in aree interessate da fenomeni di spaccio nel comprensorio ceramico. I successivi accertamenti eseguiti dai militari hanno consentito di individuare il veicolo in transito tra i comuni di Sassuolo e di Formigine, agganciandolo ieri in tarda mattinata e bloccandolo appena giunto nel comune di Bastiglia.

Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno sottoposto a controllo il giovane, rinvenendo, all’interno del veicolo da lui utilizzato, 11 (undici) dosi di cocaina già confezionate per la vendita, per un peso complessivo di circa sette grammi, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente e tre telefoni cellulari.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita nell’abitazione in uso allo straniero, ha consentito di sequestrare ulteriori dosi di cocaina ed hashish, un bilancino elettronico di precisione, una macchina termosaldante e numerose buste in cellophane utilizzate per il confezionamento della droga, nonché la somma in contanti di 7.910,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena.

All’esito dell’udienza di convalida celebrata questa mattina, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto applicando nei confronti del giovane straniero la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.