Albinea: tre giorni Fuori dagli schemi con spettacoli, letture, performance, giochi e creatività grazie all’edizione 2026 del Sopra le Righe Festival

Tre giorni di spettacoli, letture, performance, giochi, creatività e tanta, tanta allegria. Ecco di cosa si parla quando si nomina il “Sopra le righe festival” che, dopo le fortunatissime edizioni del 2024 e 2025, tornerà ancor più travolgente l’8, 9 e 10 maggio 2026, forte anche del riconoscimento di Città che Legge, assegnato ad Albinea dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura).

L’iniziativa parte dalla volontà di trasmettere il messaggio che le biblioteche non sono luoghi statici o “polverosi”, ma soggetti vivi che interagiscono con la comunità e che in qualche modo contribuiscono al suo cambiamento.

Saranno tre giornate dense di eventi e significato, di confronto, di scambio e di divertimento durante i quali ci saranno iniziative per tutti i gusti che, partendo dalla biblioteca, si diffonderanno nel territorio di Albinea e oltre, per portare la lettura, le arti, il gioco e lo stare insieme in luoghi inediti e inaspettati.

Il Festival che gli organizzatori hanno in mente è il frutto di creatività e sperimentazione, un produttore di contenuti, di nuove opportunità che faranno interagire nello stesso momento più soggetti, realtà, persone. La tre giorni sarà un’esplorazione culturale e sociale, una sorta di “safari” nei territori della lettura, della musica, dei diritti e della partecipazione. Un safari inaspettato e sopra le righe.

Ogni giornata sarà un mix esplosivo di incontri, scoperte e divertimento, pensato davvero per tutti. La biblioteca Pablo Neruda e tutti i firmatari del Patto per la lettura del Comune di Albinea hanno costruito qualcosa di speciale: un laboratorio a cielo aperto dove idee, arti e persone si intrecciano, dando vita a nuove possibilità. Più che un festival sarà una vera avventura: un “safari” culturale tra libri, musica, diritti e partecipazione.