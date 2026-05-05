Ad Albinea, oggi e nei prossimi giorni

Questa mattina tre volontari degli Amici del Ceas hanno accompagnato i bambini delle sezioni cinque anni in un percorso, nel parcheggio della scuola, da sperimentare con le loro biciclette.

L’utilizzo della bicicletta implica coordinazione, equilibrio, conoscenza del proprio corpo, rispetto degli spazi e fiducia in sé stessi. Con molto entusiasmo i bambini hanno affrontato questa gincana, cadendo, rialzandosi, trovando la forza e imitando gli amici.

Inoltre domenica 10 maggio, in occasione del Sopra le Righe Festival, alla biblioteca comunale, Sergio Manini insegnerà piccoli trucchi e suggerimenti su come riparare la bicicletta.

Domenica 10 maggio “Andare per habitat” camminando insieme all’esperto naturalista

“Andare per habitat” è il titolo della nuova iniziativa organizzata il 10 maggio dagli Amici del Cea di Albinea. Si tratterà di una camminata insieme al naturalista Massimo Gigante per conoscere la flora e la fauna di alcuni habitat prioritari, tra rupi gessose e versanti assolati, stagni e zone umide, con uno sguardo a erbe o piante che potranno suscitare interesse lungo la strada.

Il ritrovo sarà alle ore 8.45 alla sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. La partenza sarà alle ore 9 e il rientro alle ore 12.30.

Il percorso ad anello sarà lungo 8 chilometri con un dislivello di 230 metri.

È raccomandato l’abbigliamento adeguato a una camminata.

L’iniziativa è libera e gratuita.

Per informazioni contattare Elisabetta al numero 347.0787212.