Reggio Emilia: tenta di aggredire i carabinieri dopo aver devastato casa

Un episodio particolarmente concitato ha coinvolto i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia durante la notte appena trascorsa. Protagonista un uomo di 31 anni residente in città, che in preda a un forte stato di agitazione ha prima distrutto mobili e suppellettili all’interno della propria abitazione e poi reagito violentemente nei confronti dei militari intervenuti per contenere la situazione.

A seguito dell’episodio, l’uomo è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Gli accertamenti sono attualmente in corso nell’ambito delle indagini preliminari, per consentire ulteriori approfondimenti investigativi necessari alle valutazioni del caso.

L’allarme è scattato nelle prime ore del 3 maggio, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha segnalato una violenta lite domestica in un’abitazione del quartiere Baragalla, a Reggio Emilia. All’arrivo sul posto, i Carabinieri si sono trovati di fronte a una scena di caos: il trentunenne, convivente con la madre, mostrava chiari segni di alterazione psico-fisica, presumibilmente causata da abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Prima dell’arrivo della pattuglia, l’uomo aveva già arrecato gravi danni agli arredi della casa, rendendo indispensabile l’intervento delle autorità per salvaguardare la sicurezza della donna.

L’arrivo dei militari non è bastato a calmare il giovane, che ha dapprima rivolto loro insulti e minacce, passando successivamente ad aggredirli fisicamente. Solo grazie alla prontezza degli agenti è stato possibile immobilizzarlo e porlo in sicurezza prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Una volta domato il tumulto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per gli accertamenti medici del caso. Fortunatamente, nonostante il carattere violento dell’episodio, nessuno ha riportato lesioni.

Il trentunenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è ora accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli elementi raccolti a suo carico hanno portato alla denuncia in stato di libertà trasmessa alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, mentre le autorità proseguono con le indagini per valutare eventuali ulteriori sviluppi.