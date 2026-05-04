Bologna: automobilista arrestato dopo un inseguimento per le vie cittadine

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 38enne casertano, per resistenza a un pubblico ufficiale. Alla vista dei militari che stavano effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via Sario Bassanelli, l’automobilista, alla guida di una Lancia Y, invece di fermarsi all’alt che gli era stato imposto, ha accelerato a 100 km/h (zona con limite di 30 km/h), mettendo a rischio gli altri utenti della strada.

All’altezza di via di Corticella, l’automobilista in fuga, costantemente tallonato dai Carabinieri, è stato costretto ad abbandonare il veicolo, tentando la fuga a piedi, ma senza successo. Raggiunto dai militari e identificato nel 38enne, il soggetto è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale, verosimilmente scaturita dal fatto che stava guidando senza patente, perché mai conseguita e per questo è stato anche sanzionato. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.