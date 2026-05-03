Anche alla Fiera di Modena il ricordo commosso di Alex Zanardi

Alle 11.30, per un minuto, sui tre padiglioni della fiera in cui era in corso l’87° edizione della Fiera Campionaria è sceso il silenzio. Un modo semplice e al tempo stesso di grande intensità per ricordare Alex Zanardi, un grandissimo uomo che è stato e continuerà ad essere un punto di riferimento per chi ama la vita e non si arrende mai, sempre pronto a tendere la mano anche agli altri.

Particolarmente toccante è stata la scelta dagli atleti del Comitato Provinciale del Centro Sportivo di Ferrara che ha interrotto le dimostrazioni di arti marziali e ha scelto salutare l’ex pilota con il rituale riservato ai maestri più grandi, quando lasciano la vita terrena.