Reggio Emilia: contrasto allo spaccio in zona stazione, diciottenne denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno fermato un giovane di 18 anni nei pressi della stazione ferroviaria. e lo hanno trovato in possesso di varie tipologie di droga e una somma in denaro ritenuta frutto di attività illecite. È stato quindi denunciato alla Procura di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al pomeriggio del 30 aprile 2026, quando una pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione ha notato, lungo via Eritrea a Reggio Emilia, un soggetto con atteggiamento nervoso e comportamento sospetto.

L’immediato intervento ha portato a una perquisizione personale, durante la quale i militari hanno rinvenuto e sequestrato diverse sostanze stupefacenti: un frammento di hashish del peso di circa un grammo, un ulteriore pezzo da 15 grammi, e quattro involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di circa due grammi. Inoltre, sono stati sequestrati 105 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, somma presumibilmente derivante dall’attività di spaccio, dato anche lo stato di disoccupazione del giovane. Durante le operazioni è stato confiscato anche lo smartphone del ragazzo, che avrebbe ricevuto numerose telefonate durante l’intervento, dettaglio che gli investigatori considerano come possibile prova di contatti con acquirenti. Successivamente è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione del giovane a Bagnolo in Piano, che però non ha portato al rinvenimento di ulteriore materiale illecito. Le indagini preliminari proseguiranno per approfondire gli accertamenti e consentire le opportune valutazioni volte all’eventuale esercizio dell’azione penale. Al termine delle verifiche sul luogo dell’arresto, considerando gli indizi raccolti, il diciottenne è stato ufficialmente deferito alla Procura per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.