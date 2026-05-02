Oltre 500 partecipanti alla Camminata del Ciliegio: Salvaterra si conferma protagonista dello sport per tutti

Un ritorno partecipato e sentito, capace di richiamare oltre 500 persone e restituire a Salvaterra una delle manifestazioni più apprezzate del territorio. La Camminata del Ciliegio, andata in scena nella mattinata di venerdì 1° maggio, ha centrato l’obiettivo, unendo sport, socialità e valorizzazione del territorio.

L’evento, organizzato da Virtus Casalgrande in collaborazione con Acli Salvaterra, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale, ha proposto due percorsi – 10 e 7 chilometri – lungo tracciati misti tra asfalto e strade bianche, apprezzati dai partecipanti per varietà e accessibilità.

La risposta del pubblico è stata significativa, confermando il forte radicamento dell’iniziativa e la crescente attenzione verso appuntamenti che coniugano attività fisica e condivisione. Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Daviddi, presente alle premiazioni e durante la mattinata, insieme agli assessori Spano, Tosi e Cassinadri. Spano ha dato il via alla partenza, mentre Cassinadri ha collaborato al servizio d’ordine lungo il percorso insieme ai volontari dell’ANC di Scandiano.

A scandire i momenti della giornata è stato lo speaker Roberto Brighenti, figura di riferimento per il podismo provinciale.

Determinante, come sempre, il contributo delle associazioni di volontariato e assistenza che hanno presidiato il tracciato, garantendo lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di piena sicurezza.

Soddisfazione da parte degli organizzatori per una partecipazione che rilancia la manifestazione e ne consolida il ruolo nel calendario locale. La Camminata del Ciliegio dà così appuntamento al prossimo anno.