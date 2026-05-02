Novellara: ripreso dalle telecamere durante il colpo in negozio, denunciato

Un uomo di 28 anni, residente nella Bassa Reggiana, è stato denunciato per furto aggravato dai Carabinieri di Novellara dopo essersi introdotto, nella notte del 19 gennaio, in un centro estetico forzando l’ingresso e rubando prodotti. L’allarme era scattato durante il furto, ma un problema tecnico ne ha impedito la notifica immediata alla proprietaria, che ha scoperto l’accaduto solo il giorno seguente grazie ai passanti che avevano notato il disordine e la porta aperta.

La vittima ha sporto denuncia presso i Carabinieri, che hanno avviato le indagini analizzando i filmati di videosorveglianza. Le immagini hanno permesso di identificare un sospettato, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Sulla base delle prove raccolte e della collaborazione tra i comandi dell’Arma, l’uomo è stato deferito alla Procura di Reggio Emilia. Le indagini proseguiranno con ulteriori approfondimenti.