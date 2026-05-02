Casalgrande, una Stella al Merito del Lavoro: premiata Margherita Casini

C’è anche una cittadina di Casalgrande tra i protagonisti della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2026, che si è svolta il 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna.

A ricevere l’importante riconoscimento è stata Margherita Casini, insignita del titolo di Maestra del Lavoro al termine di un percorso professionale durato 41 anni, contraddistinto da continuità, competenza e dedizione.

La cerimonia, come da tradizione, ha rappresentato un momento di valorizzazione delle eccellenze del mondo del lavoro, premiando figure che si sono distinte per impegno e qualità nel proprio ambito professionale.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente il vicesindaco Valeria Amarossi, che ha accompagnato la concittadina nel momento della premiazione.

«Per me è stato un onore accompagnare Margherita alla consegna della Stella al Merito del Lavoro – ha dichiarato Amarossi –. Si è sempre contraddistinta per dedizione, competenza e passione, meritando pienamente questo riconoscimento. Non si tratta solo di un traguardo professionale, ma di un simbolo di valori come impegno, responsabilità e rispetto verso il prossimo. Margherita rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità casalgrandese».

L’Amministrazione comunale ha espresso le proprie congratulazioni alla neo insignita, sottolineando l’orgoglio della comunità per un riconoscimento che valorizza non solo il percorso individuale, ma anche il tessuto sociale e lavorativo del territorio.