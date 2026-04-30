Motovario, Fim Cisl: serve un contratto aziendale dignitoso

“La seconda giornata di mobilitazione in Motovario consegna un messaggio chiaro alla direzione aziendale: le lavoratrici e i lavoratori chiedono rispetto, ascolto e un rinnovo contrattuale all’altezza del valore che ogni giorno portano negli stabilimenti di Formigine e Ubersetto”.

Così Alessandro Bonfatti, segretario generale di Fim Cisl Emilia Centrale, commenta la nuova, odierna, iniziativa di sciopero, segnalando che “la vertenza non può essere ridotta a un braccio di ferro. Il tema vero è la qualità della contrattazione aziendale, il riconoscimento delle professionalità, la tutela del salario e relazioni sindacali capaci di accompagnare lo sviluppo.

La partecipazione agli scioperi a singhiozzo e alle fermate improvvise, proclamati unitariamente dalla Rsu insieme a Fim Cisl e Fiom Cgil, ha inciso sull’attività produttiva. È la dimostrazione che la richiesta di un contratto dignitoso è sentita e condivisa”.

Bonfatti evidenzia che “alla direzione chiediamo di tornare al tavolo con disponibilità reale. Motovario ha costruito nei decenni risultati importanti anche grazie a relazioni sindacali responsabili: interrompere quel percorso sarebbe un errore. La mobilitazione proseguirà finché non arriveranno risposte adeguate. In merito al passaggio dei militari dell’Arma presso la sede aziendale, quel che rileva è che e non sposta di una virgola il problema vero: in questa azienda serve un contratto dignitoso”, chiosa Bonfatti.