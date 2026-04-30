La Via Francigena in sella: da Brindisi a Roma per sostenere la ricerca oncologica

Dopo il successo della prima edizione, torna l’iniziativa della Fondazione per la Medicina Personalizzata: un nuovo, suggestivo viaggio lungo la Via Francigena del Sud. Dal 2 all’11 maggio, un gruppo di ciclisti percorrerà 721 km in nove tappe, partendo da Brindisi per raggiungere la Capitale sulle tracce degli antichi pellegrini. L’iniziativa gode dell’importante appoggio del Comune di Frassinoro.

Il via ufficiale avverrà a Brindisi, dove i cinque amici saranno accolti dal Prof. Saverio Cinieri, stimato oncologo e figura di riferimento nel settore. I protagonisti dell’impresa sono cinque ciclisti modenesi: Marco Zanotti (Frassinoro), Nicola Franco (Formigine), Fausto Zini (Fiorano), Pietro Turchi ed Emanuele Costetti (Maranello). L’idea nasce da un’intuizione di Marco Zanotti, farmacista in pensione: «Il nostro intento è raccogliere fondi per la ricerca scientifica indipendente, sostenendo studi clinici dedicati alla diagnosi e alla cura dei pazienti oncologici».

L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e dello stile di vita attivo. La Fondazione per la Medicina Personalizzata, da sempre impegnata nello sviluppo di terapie “su misura”, utilizza questa sfida sportiva come cassa di risonanza per finanziare progetti innovativi.

Il viaggio si concluderà con un momento di alto valore simbolico: all’arrivo in Vaticano, è infatti previsto un incontro con il Vicario del Papa. Ogni chilometro pedalato e ogni donazione raccolta rappresentano un atto concreto di solidarietà nella lotta contro il cancro.