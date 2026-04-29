Formigine, Romani (Lega): “Libertà di parola non significa condivisione: netta presa di distanza dalle dichiarazioni in Consiglio comunale”

“In merito a quanto accaduto nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera e alle dichiarazioni pronunciate dal consigliere Costantino Righi Riva, ritengo doveroso esprimere pubblicamente la mia posizione.

In una democrazia, la libertà di pensiero e di parola rappresenta un valore fondamentale e imprescindibile. Proprio per questo motivo, ognuno di noi ha il diritto di esprimere le proprie idee, anche quando sono fortemente divergenti dalle altrui. Allo stesso tempo, però, esiste il diritto altrettanto legittimo di prendere le distanze da quelle stesse idee.

Come ricordava il Presidente della Repubblica Sandro Pertini:

“Io combatto la tua idea che è contraria alla mia. Ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente”.

È proprio in questo spirito che intendo collocare il mio intervento: nel pieno rispetto dei principi democratici, ma con altrettanta fermezza nel dissociarmi da quanto affermato dal consigliere Costantino Righi Riva.

Ribadisco quindi la mia netta presa di distanza dalle sue dichiarazioni, che non condivido nei contenuti e nei toni, pur riconoscendo che il diritto di esprimerle rientra nelle libertà garantite dal nostro ordinamento democratico.

Allo stesso modo, ritengo necessario chiarire con fermezza che le posizioni espresse dal collega Righi Riva sono da considerarsi esclusivamente personali e non sono in alcun modo attribuibili alla Lega né al gruppo consiliare che rappresento.

Difendere la libertà di espressione significa anche accettare il confronto, il dissenso e la possibilità di critica. Ed è proprio attraverso questo equilibrio che si misura la maturità di una comunità democratica”.

(Davide Romani, Capogruppo Lega Formigine)