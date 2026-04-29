Carmen Consoli sarà ospite dell’Altro Suono festival, lunedì al Teatro Comunale di Modena

Carmen Consoli sarà ospite dell’Altro Suono festival al Teatro Comunale di Modena lunedì 4 maggio 2026 alle 21 con Amuri luci, frutto di un originale percorso artistico e discografico che esplora le tre anime che hanno definito la sua carriera e la sua scrittura – le radici mediterranee e linguistiche, la matrice rock e il cantautorato. La cantante salirà sul palco insieme a una band formata da Massimo Roccaforte alla chitarra e mandolino, Puccio Panettieri alla batteria, Marco Siniscalco al contrabbasso, Valentina Ferraiuolo alle percussioni, Adriano Murania al violino e Gemino Calà ai flauti etnici.

Per l’artista catanese, l’attività live non costituisce soltanto un momento di incontro e scambio con il pubblico, ma è anche un’occasione di sperimentazione e ricerca che contribuisce a definire un suono sempre riconoscibile e profondamente caratterizzante. Le tante suggestioni che concorrono a formare la sua identità musicale – la musica popolare, il rock anni Settanta e l’indie anni Novanta, la canzone d’autore e il blues – si compongono in armonie compatte, ognuna delle quali dà una veste diversa al progetto musicale che la coinvolge in quel momento. E sono tantissimi i progetti che Carmen ha varato nei tre anni trascorsi dall’ultima pubblicazione: quello stupefacente in duo con Elvis Costello, i due tour mondiali con i quali ha attraversato le due Americhe e tutta Europa, Terra ca nun senti, progetto per il quale ha fondato la prima orchestra di musica popolare siciliana e con il quale ha suonato in meravigliosi siti archeologici e spazi di grande valore storico-culturale, portando nel mondo le sonorità e la tradizione musicale della sua terra, il tour in duo power rock con Marina Rei alla batteria e infine il progetto su Domenico Modugno e Ignazio Buttitta.

Amuri luci, scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, ritrae un’isola polifonica, ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali; si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee; si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Hamdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco da cui è tratto il concerto è una raccolta di vite e sentimenti: quelli di Giovanni Impastato che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Hamdis che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti. Carmen ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro insieme intimo e universale.

Artista eclettica e di fama internazionale, Carmen Consoli è stata la prima cantante italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, ha fondato una sua etichetta – la Narciso –, si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con Elettra (2010) per poi ricevere nuovamente il prestigioso riconoscimento nel 2023 con l’album Volevo fare la rockstar.

Biglietti 50€ intero, 35€ ridotto fino a 27 e dai 65 anni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.