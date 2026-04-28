Vainer Ghirardini riconfermato all’unanimità presidente Confesercenti area Terre di Castelli

“Questa rielezione, che accolgo con grande senso di responsabilità e con gratitudine per la fiducia riposta, è un segnale di continuità verso il lavoro che ci aspetta nei prossimi anni. In questa situazione difficile e in rapida trasformazione, Confesercenti vuole essere la voce di chi ogni giorno tiene viva l’economia urbana: commercianti, ristoratori, baristi, albergatori, benzinai, professionisti e artigiani al servizio dei cittadini” afferma Ghirardini.

Il Presidente ha poi tracciato le priorità per i prossimi anni: contrastare la desertificazione commerciale tutelando il commercio di vicinato e i mercati su area pubblica, promuovere sicurezza e decoro nei centri abitati in collaborazione con le amministrazioni locali, e accompagnare le imprese verso l’innovazione digitale.

“Chiederemo alle amministrazioni locali azioni concrete affinché i nostri centri siano luoghi belli, puliti, sicuri e piacevoli da vivere, sia di giorno che di sera. Crediamo molto nel progetto HUB Urbani e di Prossimità: l’obiettivo è creare veri e propri contenitori capaci di integrare attività economiche, servizi e spazi pubblici per rendere i centri cittadini più attrattivi e competitivi. Chiediamo inoltre alle istituzioni di lavorare su politiche strutturali: semplificazione burocratica e infrastrutture adeguate per chi ha voglia di investire nel nostro territorio” aggiunge Ghirardini.

Importante anche il tema del turismo, dove Confesercenti chiede politiche orientate a una visione unitaria, capaci di superare i confini amministrativi dei singoli comuni, per attivare percorsi di promo-commercializzazione del territorio coerenti e riconoscibili.

Ghirardini ricorda anche l’impegno di Confesercenti nelle prossime elezioni comunali di maggio, dove l’associazione promuoverà un incontro di confronto fra i candidati con le altre associazioni di categoria.

“Crediamo che solo attraverso un’azione condivisa, che unisca imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni, si possa costruire un modello di sviluppo più equilibrato, capace di valorizzare le specificità delle Terre di Castelli e garantire prospettive concrete per il futuro dell’economia urbana locale. Facciamo in modo che il nostro territorio torni a essere pieno di vita, lavoro e opportunità”, conclude Ghirardini.

Nella foto da sx: Emanuele Costetti, Direttore di Area; Vainer Ghirardini, Presidente Confesercenti Area Terre di Castelli; Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena; Giorgia Mezzacqui, Funzionaria Sindacale di Area.