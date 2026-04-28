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Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 29 aprile 2026

Meteo
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Al mattino sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio addensamenti maggiori sui settori appenninici potranno dar luogo a rovesci di carattere temporalesco; in serata invece, deboli o locali precipitazioni potranno interessare la fascia di pianura centro-occidentale.

Temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese tra 10/14 gradi, e massime in lieve flessione intorno i 24 gradi nelle pianure e tra 19/21 gradi sulla fascia costiera. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi o raffiche sui settori centro-occidentali legati ai fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio.

















Redazione 1

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