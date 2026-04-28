Kerakoll e Fibre Net insieme per creare uno dei leader europei nel rinforzo strutturale

Kerakoll S.p.A., Società Benefit certificata B Corp che opera a livello internazionale nel settore delle costruzioni, annuncia la firma di un accordo strategico finalizzato all’unione con Fibre Net S.p.A., realtà di riferimento in Italia e in Europa nei sistemi di rinforzo strutturale e nei materiali compositi per l’edilizia e le infrastrutture. L’operazione è volta a creare un player tra i leader a livello europeo nel segmento del ripristino e del rinforzo strutturale su edifici esistenti.

La nuova realtà industriale derivante dall’unione delle due aziende punta a collocarsi come operatore di riferimento per dimensione in Italia. Il piano di sviluppo congiunto prevede di superare i 150 milioni di euro di ricavi a livello europeo nel segmento del ripristino e rinforzo strutturale.

Andrea e Cecilia Zampa, fondatori e CEO di Fibre Net – di cui quest’anno ricorre il 25esimo anniversario – continueranno ad essere punto di riferimento aziendale, garantendo la continuità operativa del futuro Centro di Eccellenza per tutto il Gruppo. La stessa operazione è soggetta al rilascio delle usuali autorizzazioni formali e verrà perfezionata nelle prossime settimane.

Visione comune: sicurezza, innovazione, cultura tecnica e sostenibilità

L’integrazione industriale di medio-lungo periodo tra Kerakoll e Fibre Net è fondata su una visione condivisa, forti complementarità e una chiara aspirazione alla crescita internazionale.

Grazie a questo nuovo modello di business unico sul mercato, supportato dal know‑how e dal footprint industriale di entrambi, le due aziende saranno in grado di consolidare la posizione in Italia nel segmento del ripristino e rinforzo strutturale e di accelerare lo sviluppo nei principali mercati dell’Europa centrale e meridionale. Il comparto, infatti, ha un’importanza chiave sia sul territorio nazionale – dove il 50% della superficie residenziale ha più di 50 anni[1] e il 91% degli edifici è esposto a rischio sismico[2] – che nel contesto europeo (inclusa la Gran Bretagna), dove oltre il 30% dei metri quadri residenziali sono stati costruiti prima del 1945[3].

Valore delle persone, continuità operativa e integrazione graduale

La partnership prevede un graduale percorso di integrazione tra le due aziende, improntato verso la logica “people & client first”. La priorità, infatti, è garantire piena continuità a clienti, progettisti e partner. La famiglia Zampa manterrà un ruolo strategico e operativo di rilievo in tutti i passaggi dell’operazione e affiancherà la proprietà di Kerakoll in tutte le decisioni future, con una particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle persone e delle competenze sviluppate negli anni.

Il Piano Industriale che verrà attuato sarà in grado di proporre un’offerta specialistica e distintiva, una presenza capillare in tutti i canali distributivi e servizi capaci di rispondere alle esigenze di qualunque tipologia di cliente, nell’interesse della filiera e di tutti gli stakeholder.

“Questa operazione rappresenta per il Gruppo Kerakoll un passaggio naturale nel nostro percorso di evoluzione industriale” hanno dichiarato Fabio ed Emilia Sghedoni, Vice Presidenti Esecutivi di KerakollGroup. “Abbiamo trovato in Fibre Net un partner ideale non solo per la qualità delle sue tecnologie e per i risultati economici conseguiti, ma soprattutto per la comune cultura di impresa, che pone la sostenibilità e le persone al centro delle nostre rispettive strategie di sviluppo. Il nostro obiettivo non è soltanto crescere dimensionalmente, ma anche costruire una piattaforma europea integrata, con al centro le competenze dei nostri rispettivi collaboratori e il patrimonio di relazioni con i clienti”.

“La partnership fra il Gruppo Fibre Net e Kerakoll – hanno commentato Andrea e Cecilia Zampa, Amministratori del Gruppo Fibre Net – rappresenta un’opportunità unica per sviluppare, valorizzare e amplificare in Italia e all’estero le conoscenze e competenze acquisite in questi 25 anni. Il filo conduttore che ha ispirato il progetto e che guiderà le attività di integrazione future è rappresentato dalla valorizzazione delle persone che ci accompagnano da tanti anni e che hanno contribuito al successo dell’azienda. Fibre Net, ancora di più, rappresenterà il Centro d’Eccellenza internazionale per lo sviluppo di sistemi innovativi finalizzati alla messa in sicurezza e alla conservazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente”.

KERAKOLL GROUP

Kerakoll Group è una realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, con un’offerta integrata di prodotti e servizi per costruire luoghi migliori in cui vivere.

Nata nel 1968, nel cuore del distretto ceramico di Sassuolo, con la produzione di adesivi per piastrelle, Kerakoll opera oggi attraverso quattro Business Unit, focalizzate nel mondo della Posa, dell’Edilizia, delle Superfici e dei Servizi.

Il Gruppo conta oltre 2.450 collaboratori diretti e indiretti ed è presente in 12 paesi, con 24 stabilimenti produttivi.

Kerakoll è Società Benefit e nel 2023 ha ottenuto la certificazione B Corp, a conferma del suo percorso ESG verso un nuovo modello d’impresa per generare valore economico, sociale e ambientale.

Per ulteriori informazioni: www.kerakollgroup.com

FIBRE NET

Fibre Net S.p.A. è un’azienda italiana attiva nel settore dell’ingegneria civile, con un’offerta specializzata di sistemi e materiali per il rinforzo strutturale, il consolidamento e il miglioramento antisismico di edifici e infrastrutture, oltre che soluzioni per il settore industriale.

Fondata nel 2001 a Udine e controllata dalla famiglia Zampa, Fibre Net ha sviluppato il proprio percorso industriale puntando su innovazione tecnologica, ricerca applicata e alta specializzazione nei materiali compositi applicati al mondo delle costruzioni e delle opere infrastrutturali.

Il Gruppo, che impegna complessivamente circa 160 persone, opera prevalentemente in Italia e nei principali mercati europei, dove è riconosciuto come realtà di riferimento nel segmento ad elevato contenuto tecnico per la sicurezza del costruito.

Nel 2025, il Gruppo Fibre Net ha registrato ricavi consolidati pari a circa 43 milioni di euro. Lo stabilimento di Udine rappresenta il cuore delle attività produttive e di ricerca e sviluppo ed è un centro di competenza dedicato allo studio e all’applicazione delle tecnologie per il rinforzo strutturale.

Per ulteriori informazioni: www.fibrenet.it

[1] 3 European Building Stock Analysis – Eurac Research (2021)

[2] Rapporto Cresme “Un Paese A Tempo”