Un Casanova “normale”, martedì all’Asioli di Correggio

Il Casanova che torna in scena a Correggio non è il mito della seduzione, ma un uomo “normale”, alle prese con i fantasmi di una vita e di un secolo che cambia. Martedì 28 aprile, alle 20:30, il Teatro Asioli di Correggio ospita appunto “Casanova”, spettacolo liberamente ispirato a “Storia della mia vita” di Giacomo Casanova.

La regia è di Fabio Condemi, Premio Ubu 2021 per “La filosofia nel boudoir” e tra le voci più interessanti della nuova generazione del teatro italiano. In scena Sandro Lombardi, insieme a Marco Cavalcoli, Simona De Leo, Alberto Marcello, Betti Pedrazzi ed Edoardo Matteo.

Il testo, firmato da Fabrizio Sinisi, rilegge la figura del celebre viaggiatore veneziano sottraendola agli stereotipi più noti. Al centro non c’è soltanto il libertino, ma l’intellettuale esule che, negli ultimi giorni nella biblioteca del Castello di Dux, in Boemia, rievoca se stesso da giovane e vede i ricordi confondersi, tornare, prendere corpo. La biografia diventa così materia teatrale: avventure, incontri, disincanto, desiderio e memoria compongono il ritratto di un uomo che ha attraversato il Settecento e ne osserva la fine con lucidità e inquietudine.

Dopo i lavori dedicati a Pasolini e Thomas Ligotti, Condemi prosegue una ricerca scenica capace di intrecciare letteratura, immagine e pensiero. Lo spettacolo nasce anche dal confronto con opere come “Phoenix” di Marina Cvetaeva, “Il ritorno di Casanova” di Arthur Schnitzler e testi di Georges Bataille, in un percorso che trasforma Casanova in una figura sospesa tra storia e apparizione.

Per informazioni e biglietti: Teatro Asioli, corso Cavour 9, Correggio, telefono 0522 637813, mail info@teatroasioli.it. Biglietteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19, il sabato dalle 10:30 alle 12:30; nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.