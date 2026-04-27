Consiglio comunale domani, 28 aprile, a Formigine

Si riunirà domani, martedì 28 aprile alle ore 20.30 presso le sale del Castello, il Consiglio comunale di Formigine presieduto da Antonietta Vastola.

L’ordine del giorno si aprirà con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti. A seguire, la parte deliberativa prenderà in esame l’approvazione del bilancio della Formigine Patrimonio srl con la relativa modifica dello Statuto, e il rendiconto della gestione per l’esercizio 2025. Saranno inoltre discussi un provvedimento di variazione di bilancio e un atto urbanistico con il programma di riconversione e ammodernamento di un’attività agricola. La parte finale della seduta vedrà la discussione di sei mozioni che riguarderanno la proposta di installazione di una bacheca con la Dichiarazione dei Diritti Umani presso il Municipio, l’ampliamento del lavoro agile per i dipendenti comunali e il potenziamento del Servizio Civile sul territorio. Infine, verranno trattate le proposte relative all’intitolazione di un luogo pubblico alle 21 donne elette all’Assemblea Costituente e la revisione critica e funzionale del servizio ferroviario Modena-Sassuolo.

Come di consueto, sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.