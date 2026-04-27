Casalgrande promuove la prevenzione: due giornate dedicate alla visita senologica

Due appuntamenti dedicati alla salute femminile e alla prevenzione del tumore al seno. Il Comune di Casalgrande, in collaborazione con LILT, AVIS Casalgrande e AVIS Provinciale Reggio Emilia, organizza due giornate di visita senologica con insegnamento dell’auto-esame del seno, rivolte alle donne di età compresa tra i 25 e i 45 anni residenti nel territorio comunale.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 8 maggio, dalle 9 alle 12, alla sede AVIS di via Santa Rizza 19, con la dottoressa Elisa Gasparini, e giovedì 14 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, sempre nella sede AVIS, con il dottor Alvise Zardo.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, contattando il numero 0522 998558 oppure tramite WhatsApp al 339 5699023.

«Il controllo preventivo è fondamentale per combattere la neoplasia mammaria, per questo invitiamo tutte le donne nell’età indicata a partecipare alle date in programma», sottolinea l’assessore alle Politiche della Salute Domenico Vacondio.

L’assessore rivolge inoltre un ringraziamento ai soggetti coinvolti nell’organizzazione: «Un grazie di cuore alla LILT, che ancora una volta collabora con l’Amministrazione comunale nella diffusione di corrette pratiche di prevenzione, mettendo a disposizione oncologi professionisti di grande esperienza, in grado di illustrare anche le corrette modalità di autopalpazione. Un grazie anche ad AVIS Casalgrande, sempre sensibile alle tematiche legate alla prevenzione».

Per sostenere le attività di promozione della salute sul territorio portate avanti da LILT, sarà gradito un contributo volontario di 15 euro.