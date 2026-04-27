Atto vandalico a Castellarano: incendiata la corona alla memoria dei Caduti davanti alla chiesa di Santa Croce

La scorsa notte è stata incendiata la corona deposta il 25 aprile alla memoria dei Caduti di tutte le guerre, davanti alla chiesa di Santa Croce. Il sindaco Giorgio Zanni è intervenuto oggi personalmente per ripulire il luogo, realizzando un video direttamente davanti alle lapidi.

È già stata annunciata formale denuncia e sono state attivate le Forze dell’Ordine per verificare le immagini delle telecamere presenti in zona. Nella serata di domani verrà inoltre deposta una nuova corona.

Così il Sindaco:

“Questa notte qualcuno ha pensato bene di vilipendere alcune Corone che avevamo deposto il 25 aprile alla Memoria dei nostri Caduti di tutte le guerre. !

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Perché è una comunità intera attraverso il sindaco che ha ripulito quelle lapidi. È una comunità intera che rifiuta e condanna questi gesti. Perché non c’è destra né sinistra in tutto ciò: c’è solo una grave, profonda e inaccettabile ignoranza da . Senza se e senza ma.

Domani depositerò formale denuncia.

Abbiamo già avvisato le Forze dell’Ordine per acquisire le immagini di tutte le telecamere in zona.

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