Riapre via Roma a Reggio Emilia

Da oggi, venerdì 24 aprile, in anticipo sui tempi previsti, via Roma viene riaperta al transito. Si è infatti concluso lo stralcio di cantiere per la posa di un nuovo tratto di collettore fognario sul tratto di via in prossimità dell’arco di Santa Croce, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area con la realizzazione del nuovo sottopasso.
Viene dunque ripristinata la viabilità senza più la deviazione obbligatoria lungo via Bellaria e via Nobili. Il cantiere di Porta Santa Croce proseguirà nelle prossime settimane senza interessare la viabilità di via Roma.