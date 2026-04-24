Incendio del rimorchio di un camion lungo la SP5 a Camposanto

Nel primo pomeriggio di oggi, personale dei Vigile del fuoco di San Felice e Modena è stato impegnato per diverse ore a Camposanto, sulla SP5, per l’incendio del rimorchio cassonato di un camion, contenente imballaggi vari. Dato l’allarme il conducente ha messo in salvo la motrice staccandola dal rimorchio e allontanandola.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con la squadra di competenza territoriale, quella di San Felice, supportata da un’autobotte proveniente dalla centrale di Modena. L’opera di spegnimento è durata un paio di ore. Non si registrano feriti.