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Furti di farmaci oncologici nei depositi dell’AUSL di Reggio Emilia: sei arresti della Polizia di Stato

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La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha concluso un’importante operazione di contrasto alla criminalità, che ha portato allo smantellamento di una banda dedita al furto e alla ricettazione di farmaci ad alto costo.

L’indagine, svolta dagli investigatori della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica reggiana, ha consentito di individuare un gruppo criminale, di matrice partenopea, specializzato nella sottrazione di medicinali oncologici ed immunosoppressori custoditi nei depositi farmaceutici dell’AUSL di Reggio Emilia.

seguiranno aggiornamenti

















Redazione 1

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