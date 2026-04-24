Divieto di fumo a Formigine nelle aree gioco e nei luoghi sensibili

Il Comune di Formigine compie un passo decisivo verso la tutela della salute pubblica e la valorizzazione degli spazi comuni. È entrata ufficialmente in vigore l’ordinanza che vieta il fumo di sigarette tradizionali e l’utilizzo di ogni prodotto contenente nicotina, incluse le sigarette elettroniche e i nuovi dispositivi a tabacco riscaldato, in specifiche aree all’aperto del territorio comunale.

Il provvedimento nasce da una precisa volontà politica espressa dal Consiglio Comunale, che ha approvato quasi all’unanimità una mozione volta a limitare l’esposizione al fumo passivo nei luoghi frequentati dalle fasce più sensibili della popolazione. L’amministrazione intende così rispondere a un’esigenza di prevenzione sanitaria ampiamente condivisa, allineandosi alle direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che indicano il tabagismo come uno dei principali fattori di rischio per malattie croniche e respiratorie.

Il divieto si concentra su aree prioritarie per la vita sociale e il benessere della comunità. Nello specifico, la misura si applica a tutte le aree gioco situate all’interno dei parchi cittadini. Il provvedimento interessa inoltre le zone limitrofe agli ingressi delle scuole e le aree in prossimità delle strutture sanitarie e farmacie. Il divieto è esteso, infine, agli spazi destinati alla pratica sportiva e ai sagrati delle chiese.

Per assicurare la massima diffusione delle nuove norme, è già stato avviato il piano di installazione della cartellonistica informativa. I primi pannelli sono stati posizionati nei principali parchi cittadini e l’allestimento sta proseguendo progressivamente verso gli altri luoghi sensibili identificati dall’ordinanza.

Afferma l’Assessora ai parchi e alle aree naturalistiche Giulia Malvolti: “Si tratta di un provvedimento molto importante che prende input da un mandato ricevuto dal Consiglio Comunale. Vogliamo che i nostri parchi e i luoghi della salute siano ambienti accoglienti e sicuri, dove il diritto alla salute dei bambini e dei non fumatori venga sempre prima di ogni altra cosa. Invitiamo tutta la cittadinanza a collaborare con senso di responsabilità per rendere la nostra città sempre più vivibile e attenta alla prevenzione e al rispetto per gli altri”.