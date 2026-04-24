Ausl area comparto e dirigenza: sciopero generale nazionale di tutto il personale per l’intera giornata del 1 maggio

L’Associazione Sindacale USI – CIT ha proclamato, per l’intera giornata del 1 maggio 2026, uno sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici e privati.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa:

* gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi)

* gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’Azienda USL di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.