Medica SpA avvia la produzione USA nell’area di Minneapolis

Il Gruppo Medica SpA – realtà di riferimento del distretto biomedicale emiliano, con sedi a Medolla, Mirandola e a Bologna – annuncia, dopo avere avviato a fine 2025 la linea di estrusione di membrane capillari per il trattamento dell’acqua, anche l’avvio della linea per il trattamento del sangue nello stabilimento di Medica USA a Minneapolis.

Il completamento dell’avvio dell’attività produttiva della nuova sede americana rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita internazionale dell’azienda, iniziato con l’acquisizione del ramo della filtrazione (medicale e water) della multinazionale Steris, fortemente voluta dal presidente Luciano Fecondini.

Da anni riconosciuto a livello internazionale per l’innovazione nel campo delle membrane a fibra cava, il Gruppo Medica amplia oggi la propria capacità produttiva e tecnologica con un nuovo impianto dedicato all’estrusione di hollow fiber (fibre cave) che permette di completare il portfolio delle membrane prodotte dal Gruppo.

“L’avvio della produzione di fibre cave nel nuovo stabilimento di Minneapolis rappresenta un ulteriore completamento della nostra gamma di membrane e una significativa espansione verso nuovi mercati, negli Stati Uniti e a livello globale – afferma Marco Fecondini, CEO di Media SpA -. Questa operazione rafforza il nostro posizionamento come realtà altamente innovativa e flessibile, capace di sviluppare soluzioni anche su specifica richiesta dei clienti”.

Uno stabilimento ad alta tecnologia in un distretto strategico

La scelta dell’area di Minneapolis risponde a una duplice esigenza: da un lato presidiare direttamente un mercato chiave come quello nordamericano, dall’altro inserirsi in un contesto industriale ad alta specializzazione nel settore della filtrazione, con accesso a competenze tecniche avanzate.

Lo stabilimento, che occupa una superficie coperta di circa 2.100 mq, è dotato di una camera bianca ISO 8 (un ambiente a contaminazione altamente controllata) con due linee di estrusione, un laboratorio per test microbiologici e prestazionali, oltre a spazi dedicati a magazzino, uffici e impianti tecnologici. La struttura è già predisposta per una futura espansione con una terza linea produttiva e un’area per l’assemblaggio di prototipi.

Attualmente Medica USA impiega circa 25 addetti, con prospettive di crescita fino ad almeno 35 unità nei prossimi anni.

Un tassello chiave nella strategia globale di Medica SpA

L’investimento, stimato in circa 4 milioni di dollari, conferma il valore strategico attribuito al progetto, che si inserisce in un modello industriale integrato su scala internazionale: produzione di componenti in Tunisia, estrusione delle fibre negli Stati Uniti e assemblaggio finale in Italia.

“Lo stabilimento produttivo consente inoltre di ampliare l’offerta di fibre cave – spiega Giuseppe Palumbo, R&D Manager Membranes&Filters del Gruppo Medica e project leader di Medica USA, coprendo applicazioni che spaziano dalla microfiltrazione alla nano/ultrafiltrazione, con utilizzi nei settori medicale, sanitario, domestico e industriale, oltre che nei trattamenti del sangue per patologie complesse”.

La presenza negli Stati Uniti è ulteriormente rafforzata dalla vicinanza con Donaldson, multinazionale della filtrazione e partner strategico del Gruppo Medica, che detiene una partecipazione del 49%.

“Con Medica USA compiamo un passo decisivo nel nostro percorso di crescita internazionale: rafforziamo la nostra presenza diretta in un mercato strategico e, al tempo stesso, ampliamo la nostra capacità di innovazione e risposta alle esigenze di settori in forte evoluzione come quello biomedicale e della filtrazione avanzata”, aggiunge il CEO Marco Fecondini.

Una “multinazionale tascabile” in continua evoluzione

Con l’apertura di Medica USA, il Gruppo Medica conferma una strategia orientata all’innovazione, alla flessibilità produttiva e alla capacità di rispondere a mercati in forte crescita.

Il messaggio al mercato è chiaro: Medica si afferma sempre più come una “multinazionale tascabile”, capace di coniugare dimensione internazionale e competenze altamente specializzate nello sviluppo di soluzioni avanzate per la filtrazione e il biomedicale.

Chi è MEDICA GROUP SpA

Medica Group è attivo nel distretto biomedicale di Mirandola e rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche e innovative nel panorama della tecnologia sanitaria italiana. Specializzato nella purificazione del sangue, il Gruppo ha costruito il proprio successo su un solido lavoro di ricerca e sviluppo, con due team dedicati rispettivamente all’elettromedicale e ai dispositivi monouso e a membrana. Medica ha la sede principale a Medolla, la sede direzionale a Bologna sedi commerciali a Parma, in Germania, Regno Unito e Cina; sedi produttive a Mirandola, Iglesias e Bizerte (Tunisia).

Le tre Business Unit di Medica coprono ambiti strategici:

Medicale (purificazione del sangue, diagnostica per urodinamica e gastroenterologia)

(purificazione del sangue, diagnostica per urodinamica e gastroenterologia) Purificazione microbiologica dell’acqua

Automazione industriale per il biomedicale

Grazie all’estrusione di membrane a fibra cava, tecnologia proprietaria che l’ha resa un punto di riferimento a livello globale, e a un modello di integrazione verticale, Medica sviluppa internamente prodotti e sistemi altamente personalizzati, esportati in oltre 60 Paesi tra Europa, America ed Asia.