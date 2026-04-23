Apre la Sala Ascolto Vinili 2 a Bologna in Salaborsa

Dedicata principalmente alla musica registrata su vinile in formato da 7 pollici, apre al pubblico la Sala Ascolto Vinili 2 di Salaborsa che a partire da venerdì 24 aprile 2026 sarà disponibile per il pubblico, su prenotazione.

Realizzato dal Comune di Bologna nell’ambito delle iniziative di Bologna Città della Musica UNESCO e gestito da Salaborsa | Settore Biblioteche e Welfare Culturale, il nuovo spazio per gli appassionati dell’ascolto in vinile completa l’offerta di servizi a tema musicale del secondo ballatoio della biblioteca. Qui infatti sono già presenti la prima Sala Ascolto Vinili (inaugurata a febbraio 2025, ha registrato 1.780 prenotazioni di ascolto dall’apertura) e la Sala della Musica che, con un allestimento permanente sulla storia della popular music a Bologna dagli anni ‘40 a oggi, fa da cornice a mostre, talk, incontri divulgativi e formativi come il ciclo Solchi, segni e disegni che prende il via il 23 aprile, focalizzandosi in particolare sulle copertine illustrate e l’artwork dei dischi.

La Sala Ascolto Vinili 2 è uno spazio concepito per promuovere la musica registrata su vinile come forma d’arte, incentivare la scoperta della tradizione musicale, valorizzare il patrimonio discografico e celebrare il tempo dedicato all’ascolto. Diversamente dalla prima Sala, dove l’ascolto in ambiente e la condivisione sonora sono protagonisti, con l’apertura del nuovo spazio si è voluto esplorare all’opposto il lato più intimo dell’analogico, puntando esclusivamente sull’ascolto in cuffia ad alta fedeltà, in una postazione avvolgente e confortevole.

Aperta a tutte e tutti, Sala Ascolto Vinili 2 accoglie appassionati, curiosi e studiosi, invitandoli a gustare la vasta offerta di rari vinili provenienti dalla generosa donazione della collezione della famiglia Santonastaso, oltre alla collezione di musica classica donata dall’associazione BiblioBologna Aps.

Tra le migliaia di dischi in formato da 7 pollici (di cui Carlo Santonastaso era particolarmente appassionato, arrivando a collezionarne circa 10.000), in Sala Ascolto Vinili 2 si possono trovare in edizione originale i classici del rock: Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Who, Pink Floyd, David Bowie, etc; i classici della canzone italiana: Lucio Battisti, Mina, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Pino Daniele, etc.; una notevole selezione di funk e soul: James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder e Temptations, solo per citarne alcuni. Non mancano le colonne sonore di film: da Taxi Driver a Profondo Rosso, le musiche di 007 e quelle scritte dall’indimenticabile genio di Ennio Morricone. A tutto si aggiungono molti vinili degli anni ‘80 e un’ampia sezione dedicata ai musicisti che hanno operato nel territorio bolognese da Leonildo Marcheselli agli Skiantos, passando per Lucio Dalla e Gianni Morandi. In Sala Ascolto Vinili 2 è a disposizione anche una selezione di dischi da 12 pollici che verrà periodicamente ruotata con quelli presenti in Sala Vinili 1; mentre i dischi da 7 pollici verranno ruotati nell’arco del tempo con altri che per motivi di ingombro si trovano in magazzino.

Come prenotare Sala Ascolto Vinili 2

Per prenotare la propria sessione di ascolto della durata di 1 ora e 30 minuti, per una persona alla volta (al massimo una sessione al giorno per utente, per consentire a più persone di godere della sala) bisogna essere iscritti alla biblioteca. È possibile prenotare attraverso diversi canali e modalità: di persona in biblioteca al banco informazioni; telefonando al numero 051 2194400 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; attraverso la pagina dei servizi personali del catalogo delle biblioteche del Polo bolognese selezionando la voce “Appuntamenti”; attraverso l’APP SBN UBO selezionando la voce “Prenota orari”.

Al momento dell’arrivo in biblioteca nella fascia prenotata, per accedere alla sala è necessario rivolgersi al banco informazioni del secondo piano e depositare eventuali borse e giacche in appositi armadi.

Tutte le informazioni su: cittadellamusica.comune.bologna.it e www.bibliotecasalaborsa.it