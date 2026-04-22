25 aprile 2026: le iniziative in programma a Calderara di Reno

La cerimonia ufficiale si terrà in Piazza Marconi e sarà aperta alle ore 9.30 dal discorso del Sindaco Giampiero Falzone, in ricordo degli eventi del 1945 e delle vittime della Resistenza.

La mattinata sarà accompagnata dalla Reno Galliera Symphonic Band, che eseguirà brani musicali prima e dopo gli interventi del Sindaco e del Presidente di ANPI Calderara, Berardino Derario. Seguirà la deposizione delle corone di alloro, con la benedizione di Don Paolo.

A seguire, sul palco allestito davanti al Municipio, si esibirà il Contemporary Music Lab, laboratorio di musica d’insieme del Liceo Musicale Lucio Dalla – Liceo Laura Bassi di Bologna. La mattinata proseguirà con le “letture di vite di partigiani e partigiane”, a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Nel corso della giornata, ANPI Calderara allestirà in Piazza Marconi le mostre:

Caduti di Calderara nella Resistenza

Donne Costituenti

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, Corvino Produzioni presenta lo spettacolo “Il Duce delinquente”, con Aldo Cazzullo e le musiche dal vivo di Giovanna Famulari. Un racconto intenso sulla vergogna del fascismo e sull’orgoglio della Resistenza.

L’evento, organizzato con il contributo della Cooperativa Le Macchine Celibi, ANPI Calderara e ANPI Provinciale di Bologna, si terrà in Piazza Marconi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà trasferito al Teatro Spazio Reno (via Roma 12).

Le iniziative prenderanno avvio già venerdì 24 aprile: i ragazzi e le ragazze del C.C.R.R., in collaborazione con ANPI Calderara, deporranno fiori nei luoghi intitolati ai partigiani e alle partigiane del territorio.

Sempre il 24 aprile, alle ore 21.00, presso la Casa della Cultura, è in programma

“…È Compito della Repubblica…”.

Un reading scritto e interpretato da Gabriele Via, dedicato al ruolo della donna italiana tra emancipazione, mutamenti sociali e conquista della parità, dalla Resistenza a oggi. L’evento rientra nella Festa della Liberazione e nel Festival Narrativo del Paesaggio 2026, ed è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Rinaldo Veronesi. Ingresso libero.