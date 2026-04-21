Riaperto a tarda notte il tratto della A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi

Poco dopo le ore 23:30 di ieri, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, in direzione Firenze, che era stato chiuso intorno alle 19:00 a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 206, incidente che ha visto coinvolto un solo mezzo pesante che trasportava collettame, e che, a causa dell’incidente, ha preso fuoco.

Sul posto sono state impegnate tre squadre dei Vigili del fuoco con due autobotti. Non sono rimaste coinvolte persone.

Attualmente (h 07:00), sul luogo dell’evento, si circola sulle tre corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico verso Firenze.