OssoDay di nuovo al fianco della sanità mirandolese: donata un’auto per il team di Cure Palliative

Un nuovo gesto di solidarietà rafforza il legame tra il gruppo OssoDay di San Felice sul Panaro e l’Azienda USL di Modena. In occasione del pranzo benefico organizzato il 19 aprile, a cui hanno partecipato circa 400 persone, OssoDay ha donato un’autovettura destinata ai professionisti delle Cure Palliative del Distretto di Mirandola, che quotidianamente assistono i pazienti sul territorio.

L’auto, con alimentazione ibrida, è stata donata a nome di Marco Deiosso, giovane sanfeliciano scomparso in un incidente stradale nel 2001, figura cara alla comunità e sostenitore dei valori di impegno e vicinanza che oggi caratterizzano il gruppo di amici e parenti. Valori riportati anche sulla fiancata dell’auto, che reca la scritta: “Se hai bisogno io ci sono”.

La donazione rappresenta un supporto concreto alle attività domiciliari del servizio, facilitando gli spostamenti degli operatori e migliorando la capacità di garantire cure e assistenza ai pazienti con bisogni complessi.

Questa iniziativa si inserisce nel percorso continuativo di collaborazione tra OssoDay e l’Azienda USL di Modena. Il gruppo ha infatti già contribuito in passato con importanti donazioni, tra cui, recentemente, le poltrone dedicate ai pazienti del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, un gesto accolto con grande riconoscenza da professionisti e dai pazienti stessi.

“A nome dell’Azienda USL di Modena esprimo un sentito ringraziamento al gruppo OssoDay – sottolinea Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola –, ai suoi volontari e a tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta fondi per consentire l’acquisto di questa automobile: un esempio di come la solidarietà locale possa trasformarsi in un aiuto reale per pazienti e famiglie”.