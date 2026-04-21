A Novi ancora chiuso ponte su strada provinciale 8

Resterà chiuso fino a giovedì 30 aprile, il tratto di strada provinciale 8 nel territorio comunale di Novi, in corrispondenza del ponte sul canale Acque Basse Modenesi, che era stato chiuso lo scorso 12 marzo.

La chiusura è necessaria per consentire la realizzazione della seconda fase di un intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura iniziato nei mesi scorsi e le opere saranno realizzate dalla ditta Batea società cooperativa di Concordia per un importo complessivo di circa 236mila euro.

Il divieto è esteso, oltre che a tutti i veicoli, anche ai pedoni e per limitare i disagi alla circolazione sono stati predisposti percorsi alternativi.