Rubiera: la moglie viene licenziata, lui minaccia il ristoratore con un coltello e gli squarcia le gomme. Denunciato

Un episodio che ha sconvolto la quiete di Rubiera si è verificato un pomeriggio dello scorso aprile, quando una disputa legata a motivazioni professionali ha rischiato di sfociare in tragedia. Ciò che inizialmente sembrava un normale chiarimento tra il titolare di un ristorante e il compagno di una sua ex dipendente si è trasformato rapidamente in un’aggressione armata e atti di vandalismo, scatenando inquietudine nella comunità locale.

In merito alla vicenda, i Carabinieri della stazione di Rubiera hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un uomo di 52 anni, residente in paese. L’accusa è di minaccia aggravata e danneggiamento. Gli approfondimenti investigativi proseguiranno per definire le eventuali azioni penali da intraprendere, dato che il caso è attualmente in fase di indagini preliminari.

I fatti risalgono al 6 aprile scorso e si sono svolti presso un ristorante locale. L‘origine del conflitto sarebbe riconducibile al licenziamento recente di una dipendente del locale. Il compagno della lavoratrice, il 52enne poi denunciato, si è recato sul posto per confrontarsi con il proprietario dell’attività, un uomo di 57 anni anch’egli residente a Rubiera. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, con l’ausilio di testimonianze dirette, la lite ha avuto inizio all’interno del ristorante per poi degenerare all’esterno. È proprio negli spazi esterni che la situazione è precipitata: il 52enne avrebbe estratto un coltello dalla tasca e lo avrebbe puntato contro il titolare in modo intimidatorio. Quest’ultimo, percependo il pericolo immediato, si è rifugiato all’interno del locale per sottrarsi a possibili aggressioni fisiche. Nonostante ciò, l’uomo non si è fermato: prima di dileguarsi a bordo della propria auto, ha sfogato la sua ira squarciando con il coltello tutti e quattro gli pneumatici del veicolo del ristoratore, che era parcheggiato all’ingresso del locale.

L’identificazione del presunto aggressore è stata resa possibile grazie alla segnalazione della targa del mezzo con cui si è allontanato e, successivamente, al riconoscimento effettuato dallo stesso ristoratore durante una seduta di individuazione fotografica presso gli uffici del Comando. In base alle evidenze raccolte dagli inquirenti e alle testimonianze acquisite, il 52enne è stato formalmente denunciato presso la Procura per le infrazioni alle norme contestate.