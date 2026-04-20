Il 22 aprile a Exposanità inaugura la mostra sui 20 anni della Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Sarà inaugurata mercoledì 22 aprile a BolognaFiere, alle ore 12:00 nell’ambito di EXPOSANITA’ 2026, la mostra fotografica “Casa dei Risvegli Luca De Nigris: vent’anni tra cura e cultura”, alla presenza del Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Fabbri.

L’esposizione – già presentata presso la sede dell’Assemblea Legislativa in occasione della Giornata dei Risvegli 2024 – sarà visitabile fino al 24 aprile nello stand della Fondazione (padiglione 16, E12–E14) e propone un racconto per immagini, firmato da quindici fotografi, che hanno voluto testimoniare il lavoro compiuto in tutti questi anni per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, struttura pubblica dell’Azienda USL di Bologna e punto di riferimento nei percorsi di cura e riabilitazione per le persone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite. Questi i loro nomi : Gin Angri, Giovanni Bortolani, Nicola Casamassima, Claudio Cricca, Cristina Ferri, Valter Finestrelli, Gabriele Fiolo, Gabriele Guerra, Giovanni Mazzanti, Marco Caselli Nirmal, Michele Nucci, Gianni Schicchi, Paolo Righi, Riccardo Rodolfi, Gino Rosa. Tra le tante foto anche un disegno, ’L’albero dei venti’ di Alessandro Bergonzoni, testimonial da sempre della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

“Desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento alla Fondazione Amici di Luca – dice Maurizio Fabbri presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna – per l’instancabile impegno e la dedizione con cui opera ogni giorno. Il lavoro della Fondazione, che è ben rappresentato in questa mostra, rappresenta un punto di riferimento di grande valore sociale, capace di incidere concretamente a livello regionale e nazionale. Grazie alla sua azione, fondata su solidarietà, inclusione e attenzione alla persona, contribuisce a promuovere una cultura più consapevole e una comunità più solidale, giusta e accogliente”.

“Questa mostra – dichiara Fulvio De Nigris, presidente della Fondazione Gli Amici di Luca – Casa dei Risvegli Luca De Nigris – rappresenta non solo un traguardo, ma anche uno strumento per raccontare e condividere un’idea di cura che mette al centro la persona, le relazioni e la partecipazione sociale. Partecipiamo storicamente a EXPOsanità, una fiera che ci ha accompagnato nella crescita e ci ha permesso di sviluppare un progetto che oggi è una realtà consolidata”.

Per tutta la durata della manifestazione, lo stand sarà animato da laboratori teatrali, attività espressive, musicoterapia e momenti di incontro con operatori e familiari, offrendo al pubblico un’esperienza diretta dei modelli di cura che integrano dimensione sanitaria, sociale e culturale.

Nel calendario di EXPOSANITA’, la Fondazione promuove inoltre il convegno “Dall’ospedale al domicilio: percorsi socioeducativi integrati per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite”, in programma il 23 aprile, dedicato ai modelli integrati di presa in carico e alla continuità assistenziale al quale porterrà i saluti Andrea Longanesi per la direzione generale dell’Azienda Usl di Bologna.