I PanPers con Terapia di coppia mercoledì al Celebrazioni di Bologna

Dopo anni di convivenza inevitabile tra palcoscenici e profili social condivisi, Andrea Pisani e Luca Peracino – l’amatissimo duo comico dei PanPers – scoppiano… o quasi. Mercoledì 22 aprile alle 21.00, i due artisti fanno ritorno sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna per presentare Terapia di coppia, il loro nuovo spettacolo.

Può un sodalizio decennale resistere a tutto? Dopo aver condiviso gioie, dolori, amicizie, stanze d’hotel, sogni, speranze e persino spazzolini, Andrea e Luca si trovano di fronte a un bivio. La domanda è semplice: come si fa a non mandarsi al diavolo dopo una vita passata in simbiosi?

Terapia di coppia non è solo uno show comico, ma un vero e proprio “viaggio nel dualismo dell’animo umano”. Tra sketch inediti, riflessioni semiserie e l’immancabile cinismo che li contraddistingue, i PanPers cercheranno di capire se gli opposti si attraggono ancora o se, molto più semplicemente, abbiano iniziato a non tollerarsi più.

Al centro dello spettacolo ci sarà la ricerca di una figura esperta – un mediatore, un guru o forse solo qualcuno sano di mente – capace di armonizzare due personalità così diverse per salvarle dalla rottura. Riusciranno a uscire illesi da questo confronto e a tornare a essere una solida realtà?

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