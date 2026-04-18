Cane di grossa taglia salvato dagli agenti della Polizia di Stato sulla tangenziale di Bologna

La Polizia di Stato di Bologna ha soccorso e portato in salvo un cane di grossa taglia smarrito in tangenziale. È successo domenica 12 aprile nel pomeriggio, lungo la Tangenziale di Bologna in direzione Sud, quando una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale del capoluogo emiliano è stata inviata per salvare un cane di razza corso che “passeggiava” smarrito lungo la carreggiata.

Il Centro Operativo Polizia Stradale di Bologna aveva ricevuto in pochissimi minuti

numerose telefonate di utenti in transito che avevano segnalato la presenza dell’animale che vagava pericolosamente fra i veicoli che percorrevano la tangenziale, costretti a manovre pericolose per evitarlo.

L’intervento dei poliziotti è stato provvidenziale ed immediato: dopo aver provveduto a rallentare il traffico tramite la predisposizione di una “safety car”, sono riusciti a bloccare il cane di grossa taglia ed a metterlo in sicurezza.

Il cagnolone è stato affidato alle cure del personale di un canile cittadino e, tramite la lettura del microchip, è stato riconsegnato ai proprietari rintracciati in poco tempo.