Traslocano e abbandonano il loro cane legato alla catena: coppia denunciata a Reggiolo

I Carabinieri della Stazione di Reggiolo hanno portato a termine un’indagine che ha fatto luce su un grave caso di maltrattamento e abbandono di animali. Un cane di taglia medio-grande è stato ritrovato legato a una catena sul pianerottolo di una casa, abbandonato dai suoi proprietari, trasferitisi all’estero in via definitiva. L’episodio, protrattosi nel tempo, ha avuto un esito positivo grazie all’intervento dei Carabinieri e al senso civico di un cittadino. L’animale è stato affidato alle cure del canile intercomunale, dove attende ora una nuova e amorevole famiglia.

Per questo episodio, la Procura di Reggio Emilia ha ricevuto una denuncia contro una donna di 28 anni e un uomo di 32 anni, attualmente residenti in Francia, accusati di concorso in abbandono di animali. Gli accertamenti sono ancora in corso, nell’ambito delle indagini preliminari, per approfondimenti necessari a valutare eventuali azioni penali.

L’operazione dei Carabinieri è partita dalla segnalazione della curatrice di un immobile di Reggiolo. Giunta sul posto per motivi di competenza gestionale, la donna ha trovato sul pianerottolo un segugio meticcio a pelo corto, ancora legato con una catena nel luogo dove in precedenza vivevano i due denunciati. Le indagini hanno rivelato che la coppia aveva lasciato il Paese presumibilmente dallo scorso dicembre senza prendere alcuna misura per garantire la custodia o il benessere dell’animale, lasciandolo di fatto prigioniero.

Fortunatamente, il cane si trovava in condizioni di salute relativamente buone. Questo grazie alla dedizione di un residente della zona, un uomo di 53 anni, che si è preso cura dell’animale per circa due mesi, provvedendo quotidianamente a fornire cibo e acqua. Intervenuto sul posto, il personale del Canile Intercomunale di Novellara ha preso momentaneamente in custodia il cane. La storia sembra avviarsi verso un finale felice: lo stesso cittadino che ha accudito il cane in questi mesi ha espresso formalmente il desiderio di adottarlo definitivamente. Grazie a questa decisione, il segugio potrà finalmente trovare una casa dove non conoscerà più l’angoscia della solitudine e dell’abbandono.