Domenica 19 aprile tornano a Bologna le “Giornate della Cura”

Domenica 19 aprile tornano le “Giornate della Cura”: cittadine, cittadini, associazioni, Comune ed Hera si occuperanno di attività di pulizia di giardini e spazi urbani in sei luoghi, uno per quartiere.

Dalla cura dei giardini alla pulizia dei muri, fino al sostegno alle persone più fragili nei caseggiati popolari. Sono queste le attività del progetto “Spazio comune, cura comune” in cui lavora insieme la comunità cittadina (assessori, presidenti di quartiere, associazioni, cittadine e cittadini) di persone che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla cura della città.

In questo modo le “Giornate della Cura” assumono una dimensione continuativa e strutturata con appuntamenti mensili.

“Spazio comune, cura comune” è il progetto di cura condivisa che vede l’Amministrazione, insieme a Hera, alle associazioni e a gruppi di cittadine e cittadini, impegnati in prima linea per il decoro e la qualità dello spazio comune. Il progetto punta a rafforzare i servizi ordinari di pulizia e decoro urbano, ma si fonda soprattutto sui patti di collaborazione, uno strumento che dal 2014 vede Bologna all’avanguardia nel coinvolgimento civico.

A supporto delle attività, le aziende Avola e Operosa forniscono terra e alcune piante decorative, contribuendo concretamente agli interventi di cura e riqualificazione degli spazi urbani.

Le attività di domenica 19 aprile si svolgeranno in sei punti della città, in tutti i quartieri:

QUARTIERE NAVILE

Parco Grosso nell’ambito del progetto REallocate

Appuntamento ore 10 presso l’anfiteatro dentro il parco

Attività di pulizia, piantumazione e decorazione pittorica

Parco Grosso nell’ambito del progetto REallocate Appuntamento ore 10 presso l’anfiteatro dentro il parco Attività di pulizia, piantumazione e decorazione pittorica QUARTIERE SANTO STEFANO

Giardino San Leonardo in collaborazione con Golem’s Lab APS

Appuntamento ore 10 presso l’ingresso del Giardino

Attività di giardinaggio e piantumazione e pulizia del parco

Giardino San Leonardo in collaborazione con Golem’s Lab APS Appuntamento ore 10 presso l’ingresso del Giardino Attività di giardinaggio e piantumazione e pulizia del parco QUARTIERE BORGO-RENO

Percorso pedonale dal soprapasso su viale Togliatti a via Giuseppe Giacosa in collaborazione con gruppo pedibus scuola “Fiorini”

Appuntamento ore 10 presso soprapasso viale Togliatti

Attività di piantumazione e pulizia dell’area verde

Percorso pedonale dal soprapasso su viale Togliatti a via Giuseppe Giacosa in collaborazione con gruppo pedibus scuola “Fiorini” Appuntamento ore 10 presso soprapasso viale Togliatti Attività di piantumazione e pulizia dell’area verde QUARTIERE SAN DONATO – SAN VITALE

Giardino Parker Lennon

Appuntamento ore 10 presso parcheggio passaggio Fratelli Marincola

Attività di pulizia del parco

Giardino Parker Lennon Appuntamento ore 10 presso parcheggio passaggio Fratelli Marincola Attività di pulizia del parco QUARTIERE SAVENA

Parco dei Cedri

Appuntamento ore 14 presso la Casa Gialla, Parco dei Giardini

In collaborazione con M’Over Walking APS ASD

Attività di plogging a conclusione dell’evento dedicato al Nordic Walking

Parco dei Cedri Appuntamento ore 14 presso la Casa Gialla, Parco dei Giardini In collaborazione con M’Over Walking APS ASD Attività di plogging a conclusione dell’evento dedicato al Nordic Walking QUARTIERE PORTO SARAGOZZA

Piazza di Porta Galliera, Boldrini Amendola

Appuntamento ore 10 presso piazza XX settembre

Attività di pulizia

Per partecipare alle giornate di volontariato dedicate alla cura e alla bellezza di Bologna, compilare il form al link: https://forms.gle/1UhubYfSZ71dwzDf9