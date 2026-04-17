Biciclettata Resistente domenica 19 aprile sui luoghi della Cavriago ribelle

Domenica 19 aprile il Comune di Cavriago e ANPI Cavriago organizzano, in collaborazione con l’Associazione Alpini Cavriago, la Fondazione Sarzi e Alta Fermentazione la ‘Biciclettata Resistente’.

La partenza è alle ore 9.30 in piazza Lenin per passare una mattinata insieme attraversando il paese e ricordando luoghi e persone che hanno fatto la storia della Resistenza.

Sarà un’occasione per condividere memoria e comunità, all’interno delle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione.

Durante il percorso la “Compagnia di Allorquando” accompagnerà i partecipanti con racconti e narrazioni dedicate ad alcune figure della Resistenza locale: il partigiano Amos, Angelo Zanti e la stamperia clandestina, Delinger, Livio Piccinini passando dalla sua casa d’infanzia, la staffetta e partigiana combattente Nicla, Tina Clarice Boniburini.

Il percorso si concluderà alla casa di latitanza della famiglia Belloni, alla “Pupùla”, a San Giovanni.

Al termine della biciclettata è prevista un’accoglienza a cura dei volontari di Alta Fermentazione.

Ciascuno con il proprio plaid e pranzo al sacco, i partecipanti condivideranno un momento conviviale alla fine di un percorso di alcuni chilometri, accessibile, ma che richiederà un minimo di spirito di adattamento.

Durante il percorso infatti la comitiva attraverserà anche tratti di strada sterrata, all’interno del Parco del Rio di Cavriago, e un breve tratto in salita in cui sarà necessario portare la bici a mano.

Abiti comodi, biciclette in buono stato e tanta voglia di ricordare sono gli unici requisiti richiesti.