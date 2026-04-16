I prezzi al consumo di marzo 2026

Nella città di Bologna per il mese di marzo 2026 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,8% e un tasso tendenziale di +1,6%.

In marzo sono in aumento su base annua le divisioni di “Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari” (+5,0%), “Servizi finanziari e assicurativi” (+3,9%), “Servizi di ristoranti e servizi di alloggio” (+3,8%), “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+3,1%), “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,6%), “Servizi di istruzione” (+2,0%), “Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione” (+1,9%),“Sanità”(+1,4%),“Trasporti”(+1,3%) e “Ricreazione, sport e cultura”(+1,3%); “Abbigliamento e calzature” ha registrato una variazione nulla (0,0%); sono in

diminuzione le divisioni “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (-2,2%) e la divisione “Informazione e Comunicazione” (-3,5%).