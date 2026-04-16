Casalgrande, sopralluogo alla Casa della Comunità: lavori in fase avanzata, si avvicina l’apertura

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di via Marx. Nella mattinata odierna il sindaco Giuseppe Daviddi, insieme al direttore del Distretto di Scandiano dell’Ausl, Marco Ferri, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’opera.

Durante la visita è stato possibile constatare come gli ambienti interni risultino ormai pressoché completati, mentre restano in fase di definizione le aree esterne e l’area cortiliva, per le quali sono previsti gli ultimi interventi.

«Assieme al dottor Ferri abbiamo deciso di compiere questo nuovo sopralluogo, che fa seguito a quelli già effettuati nei mesi scorsi, per verificare da vicino l’andamento dei lavori – sottolinea il sindaco Daviddi –. Gli ambienti interni sono pressoché completati, mentre la parte esterna necessita di ulteriori lavorazioni che non dovrebbero richiedere molto tempo. A breve si potrà iniziare a definire una data ufficiale di apertura».

Il primo cittadino ha espresso soddisfazione anche per la qualità dell’intervento: «Non posso che ritenermi soddisfatto dell’andamento delle opere e del lavoro compiuto dalla ditta Allodi, alla quale vanno i miei complimenti per la professionalità dimostrata».

La struttura rappresenterà un punto di riferimento per la sanità territoriale e ospiterà diversi servizi, tra cui la neuropsichiatria infantile e adolescenziale, l’area salute donna con la riapertura del consultorio, il Punto unico di accesso, l’ambulatorio infermieristico, il servizio di prenotazione di visite ed esami, il punto prelievi e ambulatori specialistici per le patologie a più alta diffusione. Prevista inoltre la presenza degli ambulatori dei medici di medicina generale, affiancati da personale infermieristico e amministrativo.