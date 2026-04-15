Furto di un monopattino in un garage a Reggio Emilia, ladro rintracciato grazie al Gps

Sono bastati una trentina di minuti agli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia per rintracciare il presunto autore di un furto di alcuni beni di valore sottratti all’interno del garage di un’abitazione privata.

Il rapido intervento del Nucleo antidegrado è stato favorito dall’utilizzo della tecnologia: oltre ad essere stato ripreso dalle telecamere, infatti, l’autore del furto è stato geolocalizzato grazie al gps del monopattino trafugato.

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa, poco dopo le 8, quando un cittadino ha contattato gli agenti denunciando di aver subito un furto con effrazione all’interno del garage di casa. Un uomo, ripreso della videosorveglianza interna dell’abitazione, dopo aver scardinato il portone del garage, si era appropriato di alcune paia di costose calzature di marca, di un accendino placcato oro e del monopattino elettrico. Grazie alle immagini delle telecamere gli agenti hanno individuato il 42enne, già conosciuto alle forze di polizia, poi rintracciato alle 8.30, della stessa mattina, grazie al gps installato sul monopattino.

Arrivati sul posto indicato dalla geolocalizzazione del mezzo, gli agenti hanno trovato un uomo che aveva ancora con sé la borsa di plastica dove aveva nascosto la refurtiva. Il 42enne, sottoposto al fotosegnalamento e agli accertamenti di rito, è stato deferito all’Autorità giudiziaria in ordine al reato di furto in abitazione. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.