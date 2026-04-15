36enne ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Fabbrico

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Novellara sono intervenuti presso un’azienda di verniciatura situata in via Anna Frank a Fabbrico, in seguito a un incidente sul lavoro che ha coinvolto un dipendente.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, un 36enne residente nella stessa Fabbrico, stava manovrando una carriola all’interno dei locali aziendali quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è caduto violentemente a terra. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente gli operatori del 118. Il lavoratore, che nella caduta ha riportato un trauma cranico, è stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale di Guastalla. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi, tanto che il personale sanitario lo ha preso in carico in codice verde.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti di routine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.