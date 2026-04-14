Visita dell’Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia a palazzo d’Accursio

Oggi pomeriggio, l’assessora alle Relazioni internazionali Anna Lisa Boni ha accolto a palazzo d’Accursio Michael Stibbe, l’Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia, accompagnato da Valentina Tepedino, Console Onorario dei Paesi Bassi per la Regione Emilia-Romagna e da Mascha Baak, Vice Console del Consolato Generale dei Paesi Bassi a Milano.

L’incontro ha riguardato i rapporti tra i Paesi Bassi e Bologna, le collaborazioni esistenti e quelle che potrebbero svilupparsi in futuro, ad esempio sul tema innovazione.

I Paesi Bassi vantano solidi legami con Bologna grazie a collaborazioni con realtà come il Gender Bender, Biografilm e il teatro per ragazzi Testoni.

“Bologna incarna perfettamente quella creatività che sta tanto a cuore ai Paesi Bassi, non solo in ambito artistico: per questo la città si sposa così bene con il nostro Paese”, dichiara Michael Stibbe, Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi. “La cultura giovanile e collaborativa che si respira qui in città la si ritrova anche nelle collaborazioni che abbiamo già in essere per esempio nell’ambito dello sport”.

“È per noi un grande piacere accogliere a Bologna l’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, Michael Stibbe – è la dichiarazione dell’assessora Anna Lisa Boni -. Il dialogo con i Paesi Bassi rappresenta un’alleanza strategica fondata su valori e obiettivi condivisi: sostenibilità urbana, innovazione tecnologica e qualità della vita.

Bologna guarda da tempo al cosiddetto “modello olandese” come fonte di ispirazione, in particolare per le politiche sulla mobilità sostenibile, dalla Città 30 allo sviluppo della ciclabilità e dell’intermodalità. Allo stesso tempo, il nostro territorio si conferma un partner dinamico sul piano economico e dell’innovazione, anche grazie al ruolo crescente del Tecnopolo e alle collaborazioni nel campo dei big data e dell’intelligenza artificiale.

La presenza, seppur contenuta, della comunità olandese a Bologna e l’aumento dei flussi turistici testimoniano un legame vivo e in evoluzione, che unisce cultura, ricerca e impresa.

Siamo convinti che questo incontro rappresenti un’opportunità concreta per rafforzare ulteriormente le relazioni tra Bologna e i Paesi Bassi, promuovendo progetti condivisi capaci di generare valore per le nostre comunità, a partire dalla transizione ecologica e dal benessere urbano”.

Oltre al Comune, l’Ambasciatore e la sua delegazione oggi hanno fatto visita anche al Presidente della Regione, al Prefetto di Bologna e a Confindustria Emilia-Romagna.

Domani, mercoledì 15 aprile, visiteranno la Bologna Children’s Book Fair dedicata alla creatività, in particolare quella degli autori e illustratori di libri per l’infanzia, ambito in cui i Paesi Bassi vantano una solida tradizione.